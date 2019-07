Nürnberg

Hoffmann investiert in Logistikzentrum in Nürnberg

24.07.2019, 15:18 Uhr | dpa

Rund 200 Millionen Euro investiert das Werkzeug- und Handelsunternehmen Hoffmann in ein neues Logistikzentrum in Nürnberg. Auf einem 21,5 Hektar großen Gelände im Stadtteil Langwasser errichtet der Konzern sein neues globales Zentrallager und ein Technologie-Center. Die "LogisticCity" in der Nähe des Messegeländes soll im Jahr 2021 eröffnet werden. Bis zu 900 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei der Grundsteinlegung am Mittwoch nannte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Investition ein "tolles Standortbekenntnis zu Bayern und Nürnberg". Das Familienunternehmen sei ein Beispiel dafür, dass der Mittelstand das Fundament der bayerischen Wirtschaft sei.

Mit dem hochautomatisierten Logistikzentrum werde die Kapazität verdreifacht und auf bis zu 40 000 Pakete pro Tag gesteigert, sagte Vorstand Alexander Eckert. Die Gesellschafterin und Urenkelin des Firmengründers Josef Hoffmann, Nicola Bleicher, sagte, die "LogisticCity" sei das größte Projekt in der hundertjährigen Geschichte des Unternehmens. Im vergangenen Jahr erzielte die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München und weltweit 3700 Mitarbeitern nach eigenen Angaben einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Das Portfolio umfasst Werkzeuge, Arbeitsschutz-Produkte, Betriebseinrichtungen und Werkstattbedarf.