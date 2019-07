Chemnitz

Mann ruft rechte Parolen und greift Polizisten an

24.07.2019, 15:47 Uhr | dpa

Ein Mann hat am Dienstagabend rechte Parolen aus einem Fenster gerufen und anschließend zwei Polizisten mit einem Baseballschläger angegriffen. Als die Beamten nach einem Zeugenhinweis die Dachgeschosswohnung in der Uhlandstraße kontrollierten, griff der 23-Jährige sie mit dem Schläger an. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach einem Gerangel nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest, er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die 34 und 39 Jahre alten Polizisten wurden bei dem Angriff leicht verletzt, der 34-Jährige brach seinen Dienst ab.