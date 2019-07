Frankfurt am Main

Einweisung in Psychiatrie nach Messerattacke

24.07.2019, 15:48 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in einer Asylbewerberunterkunft in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) ist ein 27 Jahre alter Mann am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt in die Psychiatrie eingewiesen worden. Die Schwurgerichtskammer entsprach damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der aus Eritrea stammende Mann hatte im September vergangenen Jahres einem 21 Jahre alten Syrer ohne erkennbaren Grund ein Küchenmesser in den Oberkörper gestochen und ihn damit erheblich verletzt. Nach seiner Festnahme habe es Anzeichen für einen "völligen Realitätsverlust infolge Drogenkonsums" gegeben, so der psychiatrische Sachverständige.

In dem Prozess sprach der Mann von Erinnerungslücken. Laut Gutachten ist eine weitere Therapie bei dem Mann erforderlich. Das Gericht schloss sich dieser Einschätzung an. Rechtlich wurde der Vorfall - anders als angeklagt - als gefährliche Körperverletzung gewertet, weil der Angreifer von sich aus mit der Messerattacke aufgehört habe, also vom versuchten Totschlag zurückgetreten sei.