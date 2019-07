Hamburg

DWD sieht kleine Chance auf Hitzerekord im Norden

24.07.2019, 15:56 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag den Höhepunkt der Hitzewelle. Dass die Allzeitrekorde in Schleswig-Holstein und Hamburg gebrochen werden, ist eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wie ein Sprecher des DWD am Mittwoch mitteilte.

In Schleswig-Holstein rechne man am Donnerstag mit Höchstwerten von 35 Grad Celsius. Der Allzeitrekord im nördlichsten Bundesland stammt aus dem Jahr 1992 - in Lübeck wurden damals 38,0 Grad Celsius gemessen. An Nord- und Ostseeküste wird es am Donnerstag deutlich "frischer", mit Temperaturen unter 30 Grad.

Hamburg ist dagegen deutlich rekordverdächtiger, denn entlang der Elbe erwartet der DWD die wärmsten Temperaturen. Hier könnten die Temperaturen auf 36 und eventuell sogar auf 37 Grad Celsius steigen. Damit würde der bisherige Rekord von 1992 stark in Bedrängnis kommen. Dieser lag bei 37,3 Grad Celsius. Ansonsten liegen die Temperaturen in der Hansestadt am Donnerstag zwischen 30 bis 35 Grad Celsius.