Zittau

Kulturhauptstadt-Bewerbung Oberlausitz: "360 Grad Leben"

24.07.2019, 17:21 Uhr | dpa

Die Kulturhauptstadt-Bewerbung der Stadt Zittau für die Dreiländerregion Oberlausitz steht unter dem Motto "360 Grad Leben". "Es symbolisiert 360 Grad europäisches Leben an 365 Tagen im Jahr", sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (parteilos) am Mittwoch bei der Präsentation. "Es beschreibt, was unsere Nachbarschaft ausmacht, lässt Raum für kreative Ideen und es überrascht durch die Überschneidung von Zeit- und Raumangabe."

Die Stadt will, dass das Kulturhauptstadtjahr 2025 im 40. Jahr des Wettbewerbs "ein echtes europäisches Jahr" wird. Ins Programm werden daher auch die neun Nachbarstaaten Deutschlands, Georgien als Vertreter möglicher kommender EU-Mitglieder sowie Mitbewerberstädte und bisherige Kulturhauptstädte einbezogen.

Ein positiver Bürgerentscheid hatte Ende Mai den Weg zur Bewerbung von Zittau mit der Dreiländerregion für den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" freigemacht. Derzeit wird das Bewerbungsbuch erstellt, nach Rathausangaben ist man im Endspurt. Es soll bis zum 30. September abgegeben sein. Direkte sächsische Konkurrenten sind Chemnitz und Dresden. Bundesweit wollen Magdeburg, Nürnberg, Hannover, Hildesheim und Koblenz ins Rennen gehen.