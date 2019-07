Sankt Johann in Tirol

Hennings sichert Fortuna 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano

24.07.2019, 17:30 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison in Testspielen über 90 Minuten weiterhin unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Mittwoch während des Trainingslagers in Österreich gegen den spanischen Erstligaabsteiger Rayo Vallecano mit 1:0 (0:0). Im Koasastadion in St. Johann erzielte Rouwen Hennings mit seinem sechsten Treffer in der Vorbereitung das Siegtor (56. Minute) für den Bundesligazehnten der vergangenen Saison.

In den beiden letzten Testspielen vor dem Pflichtspielstart treffen die Düsseldorfer am 3. August auf den spanischen Erstligisten SD Eibar (15.00 Uhr) und am 6. August auf den Düsseldorfer Bezirkssligisten VfL Benrath (18.00 Uhr).