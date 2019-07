Berlin

Brand in Hochhaus in Reinickendorf: Keine Verletzten

24.07.2019, 18:20 Uhr | dpa

Dicke Rauchwolken haben am Mittwochnachmittag das achte Obergeschoss eines Wohnhauses in Reinickendorf eingehüllt. Ein Wintergarten im Märkischen Viertel stand in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. 70 Einsatzkräfte löschten das Feuer und brachten zwei Menschen aus der Wohnung im Wilhelmsruher Damm in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung in dem Wintergarten nutze die Feuerwehr einen Drucklüfter und Atemschutzgeräte. Die Brandursache war zunächst unklar.