Hamburg

Thiem nach Sieg gegen Fucsovics im Viertelfinale

24.07.2019, 18:29 Uhr | dpa

Der an Nummer eins gesetzte Österreicher Dominic Thiem steht bei den Hamburg European Open im Viertelfinale. Der 25-Jährige gewann am Mittwoch nach nur anfänglichen Schwierigkeiten am Ende klar mit 7:5, 6:1 gegen Marton Fucsovics. Der ungarische Tennisprofi hatte in der ersten Runde den Augsburger Philipp Kohlschreiber klar in zwei Sätzen bezwungen. French-Open-Finalist Thiem spielt bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung jetzt gegen den Russen Andrej Rubljow. Das deutsche Trio aus Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Rudi Molleker bestreitet seine Achtelfinals erst am Donnerstag.