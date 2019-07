Offenbach am Main

Neuer Hitzerekord in Rheinland-Pfalz möglich: 39,9 Grad

24.07.2019, 18:34 Uhr | dpa

Ein Thermometer an einer Hauswand klettert am Nachmittag in Richtung der 40-Grad-Marke. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild (Quelle: dpa)

Neuer Hitzerekord in Rheinland-Pfalz? Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler 39,9 Grad erreicht worden. Der DWD muss diese Zahl allerdings noch verifizieren.

Der bisherige Rekord in Rheinland-Pfalz wurde mit 39,7 Grad gleich zweimal erreicht: Einmal am 12. August 2003 in Bendorf und dann noch einmal am 5. Juli 2015 in Bad Dürkheim. In diesem Jahr war der bislang heißeste Ort von Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach mit 39,3 Grad am 30. Juni.

Heiß dürfte es auch weitergehen: Nach DWD-Angaben werden am Donnerstag in Rheinland-Pfalz Höchsttemperaturen zwischen 37 und 41 Grad erwartet.