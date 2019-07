Crailsheim

Entlaufener Hund kühlt sich unter Polizeidusche ab

24.07.2019, 18:51 Uhr | dpa

Abkühlung von den heißen Temperaturen hat ein ausgerissener Hund aus dem Tierheim unter einer Polizeidusche in Crailsheim gesucht. Beim Duschen im Keller des Reviers habe ein Beamter plötzlich etwas Flauschiges an seinen Beinen gespürt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Erst einen Tag zuvor hatten die Polizisten eine Meldung des Tierheims erhalten, das einen Hund vermisste. "Siehe da, es handelte sich doch tatsächlich um den entlaufenen Hund", sagte der Polizist über den duschenden Vierbeiner. Dieser habe mehrere Kilometer bis zum Polizeirevier zurückgelegt. Im Polizeiwagen wurde der Streuner zurückgebracht - frisch geduscht und abgekühlt.