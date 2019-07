Stuttgart

Mädchen auf Tretroller kollidiert mit Stadtbahn

24.07.2019, 19:24 Uhr | dpa

Ein elf Jahre altes Mädchen auf einem Tretroller ist in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Das Mädchen hatte am Mittwoch - mutmaßlich trotz roter Fußgängerampel - eine Straße überquert und dabei den herannahenden Zug übersehen, wie die Polizei mitteilte. Es verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Elfjährige und brachten sie in ein Krankenhaus.