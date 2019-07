Friedrichshafen

Ufer bei Friedrichshafener Freizeitgelände: Baden verboten

24.07.2019, 20:28 Uhr | dpa

Weil das Wasser verschmutzt ist, haben die Behörden das Baden im Bodensee an einem Freizeitgelände in Friedrichshafen verboten. Betroffen sei ein etwa 150 bis 200 Meter breiter Uferstreifen, sagte der Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis, Robert Schwarz, am Mittwochabend. Unter anderem hatten Schüler an der Stelle gebadet und danach an Erbrechen und Durchfall gelitten. Nach derzeitigem Stand stammen die Verunreinigungen aus dem Buchbach, einem kleinen Zulauf. Ob es sich dabei um Bakterien, Viren oder andere Stoffe handelt, war zunächst nicht bekannt.

Die Symptome seien nach einem Tag abgeklungen, hieß es vom Landratsamt. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine ernste Gefahr für die Gesundheit. Das Gesundheitsamt und das Amt für Wasser- und Bodenschutz wollen nun gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen untersuchen, was genau mit dem Bodenseewasser am Manzeller Freizeitgelände passiert ist.