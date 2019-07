Offenbach am Main

DWD misst Juli-Rekordwert für NRW: Bis zu 39,7 Grad

24.07.2019, 21:50 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen sind am Mittwoch Temperaturen von bis zu 39,7 Grad gemessen worden. Das ist die höchste Temperatur, die je im Juli in NRW erreicht wurde. Der bisherige Juli-Spitzenwert war am 4. Juli 1957 mit 39,3 Grad in Köln registriert worden. Den Tages-Spitzenwert am Mittwoch registrierte der Deutsche Wetterdienst an Messstationen in Weilerswist (Kreis Euskirchen) und Tönisvorst (Kreis Viersen), wie ein Sprecher am Abend sagte.

An einer Bundeswehr-Messstation in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) wurden 40,5 Grad gemessen, wie es beim DWD weiter hieß. Diesen Spitzenwert konnten die DWD-Meteorologen aber nicht bestätigen. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung war die höchste je in NRW gemessene Temperatur bislang 40,1 Grad.

Ein neuer Bundes-Rekord wurde indes nur knapp verpasst. In Saarbrücken-Burbach wurde es 40,2 Grad heiß. Das ist der bundesweit höchste gemessene Wert in diesem Jahr. Der allgemeine deutsche Hitzerekord aus dem Jahr 2015 wurde damit nur ganz knapp unterschritten: Im unterfränkischen Kitzingen war vor vier Jahren mit 40,3 Grad der bislang höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen worden. Die Daten der Wetterexperten gehen bis ins Jahr 1881 zurück.