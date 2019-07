Weimar

75-Jähriger prallt mit Auto gegen Hauswand und stirbt

24.07.2019, 21:58 Uhr | dpa

Ein 75-Jähriger ist in Weimar mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Herrengasse. Obwohl Ersthelfer sofort herbei eilten und versuchten, den Mann zu reanimieren, konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.