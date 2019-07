Böklund

Mann wegen Bankraubs in Böklund vor Gericht

25.07.2019, 01:40 Uhr | dpa

Am Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess wegen räuberischer Erpressung gegen einen mutmaßlichen Bankräuber. Der zur Tatzeit 28 Jahre alte Mann soll am 31. Januar dieses Jahres in Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Sparkassenangestellte mit einem Messer bedroht und rund 14 000 Euro erbeutet haben. Bereits am Abend des Tattages ergab sich ein Anfangsverdacht gegen den Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Die Spur des Verdächtigen führte nach Berlin, wo er am 2. Februar festgenommen wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft.