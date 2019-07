Leipzig

Verfassungsgericht verhandelt über gekürzte AfD-Landesliste

25.07.2019, 02:54 Uhr | dpa

Der sächsische Verfassungsgerichtshof verhandelt heute über die Beschwerde der AfD gegen die Kürzung ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 1. September. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits am Mittwoch eine Klage in dieser Sache zurückgewiesen. Die AfD zog vor Gericht, weil der Landeswahlausschuss am 5. Juli nur die ersten 18 von insgesamt 61 Kandidaten der Landesliste zur Wahl zuließ. Für die Entscheidung nannte der Ausschuss formale Gründe.

Bei einem guten Abschneiden bei der Landtagswahl könnte die AfD nun unter Umständen nicht alle Mandate besetzen. Deshalb hatte sie gegen die Entscheidung des Wahlausschusses Verfassungsbeschwerden eingelegt. Beim Verfassungsgericht in Leipzig gingen zudem Anträge auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung ein. Damit wird die vorläufige Zulassung der Kandidaten auf den Listenplätzen 19 bis 61 gefordert.

Das Gericht verhandelt am Donnerstag zwei der insgesamt fünf vorliegenden Verfassungsbeschwerden, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie waren zum einen vom AfD-Landesverband und zum anderen von Bewerbern hinterer Listenplätze eingereicht worden. Noch am Donnerstag könnte eine Entscheidung in der Sache fallen.