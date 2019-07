Erfurt

Transparenzgesetz: Grüne unzufrieden mit Innenministerium

25.07.2019, 05:12 Uhr | dpa

Die Thüringer sollen leichter Einsicht in Unterlagen von Behörden erhalten. Doch vor der geplanten Verabschiedung des sogenannten Transparenzgesetzes gibt es Streit zwischen den Grünen und dem Innenministerium. Anlass ist eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling beim Innenministerium, ob die Kommunen ihren Veröffentlichungspflichten nachkommen.

Das Innenministerium bat um Fristverlängerung für die Antwort, Henfling ist dagegen, weil die Antwort wichtig für das Gesetzgebungsverfahren sei. Die daraufhin vom Innenministerium gelieferte Antwort sei "nicht nutzbar", kritisierte Henfling. "Dabei ist es doch keine unangemessene Bitte, wenn man Informationen haben will, die in Gesetzgebungsverfahren miteinfließen sollen", so die Abgeordnete der Grünen.

Rot-Rot-Gün will das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz durch ein Landes-Transparenzgesetz ablösen. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll im September abschließend im Landtag beraten werden. Er sieht unter anderem vor, dass Behörden und Ämter von sich aus bestimmte Akten und Dokumente ins Internet stellen müssen, damit die Bürger darauf zugreifen können. So soll das Handeln von Verwaltungen für die Menschen nachvollziehbarer werden.

Grundsätzlich haben Behörden schon jetzt die Pflicht, Informationen von sich aus für Bürger zugänglich zu machen. Das regelt ein Passus im Informationsfreiheitsgesetz. Nach Angaben Henflings soll das Transparenzgesetz diese gesetzliche Bestimmung aber präzisieren, damit die Mitarbeiter der Verwaltung genauer als bislang wissen, welche Unterlagen sie veröffentlichen müssen.

Auch Innenstaatssekretär Udo Götze hatte während einer Anhörung zum Transparenzgesetz im Landtag so argumentiert. Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreistag befürchten Mehraufwand für die Kommunen.

In ihrer Anfrage wollte Henfling wissen, inwieweit die Kommunen ihren bestehenden Veröffentlichungspflichten bisher nachgekommen sind und welche Kosten ihnen dadurch entstanden. Das Ministerium erklärte in seiner Antwort, dazu habe es keine Informationen. Es bestünden dazu keine Berichtspflichten der Kommunen. Henfling: "Wenn man sich angestrengt hätte, hätte man diese Informationen bekommen können, auch in der vorgegebenen Zeit."

Ein Sprecher des Innenministeriums wies die Kritik zurück. An das Ministerium würden von Abgeordneten so viele Anfragen gerichtet, dass es aus Kapazitätsgründen nicht möglich sei, sie alle innerhalb der eigentlich vorgegebenen Fristen zu bearbeiten. Es sei immer wieder nötig, Abgeordnete um Fristverlängerung zu bitten.

Sogenannte Kleine Anfragen von Abgeordneten an die Landesregierung sind grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen zu beantworten.