Neunkirchen

Mann verbrennt bei Feuer in seiner Wohnung

25.07.2019, 05:34 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Neunkirchen in seiner Wohnung verbrannt. Am späten Mittwochabend kam die Feuerwehr nach Polizeiangaben zu dem Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses. Der Mann, dessen Zimmer gebrannt hatte, wurde leblos gefunden. Bewohner im Haus und eines Nachbaranwesens seien ins Freie gerettet worden. Drei Polizisten, die die Wohnung für Ermittlungen betraten, kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.