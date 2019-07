Stuttgart

Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

25.07.2019, 07:00 Uhr | dpa

Ein Mofafahrer ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Am Mittwochabend krachte ein 47-Jähriger im Stadtteil Degerloch mit seinem Auto beim Abbiegen gegen das Mofa, wie die Polizei mitteilte. Der 24 Jahre alte Fahrer des Mofas kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.