Stuttgart

Wohl rote Ampel missachtet: 25-Jährige wird schwer verletzt

25.07.2019, 07:09 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist eine 25-Jährige in Stuttgart schwer verletzt worden. Beim Abbiegen krachte am Mittwochabend der Wagen einer 42-Jährigen in das Auto der jüngeren Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin hatte vermutlich eine rote Ampel übersehen, als sie den Wagen der 25-Jährigen erfasste. Diese wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem Wagen. Mit einem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus.