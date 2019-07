Leipzig

Mehrere Verletzte bei Unfall an Kreuzung in Leipzig

25.07.2019, 08:32 Uhr | dpa

An einer Kreuzung in Leipzig sind mehrere Wagen zusammengestoßen und drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 34 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend bei Rot geradeaus über die Kreuzung fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein anderer Wagen aus entgegenkommender Richtung stand bereits in der Mitte der Kreuzung und wollte nach links abbiegen. Die Wagen kollidierten miteinander. Der Linksabbieger wurde dabei gegen einen ebenfalls an der Kreuzung stehenden Rettungswagen geschleudert. Der Fahrer des abbiegenden Autos wurde leicht, die beiden Insassen aus dem anderen Wagen schwer verletzt.