Jena

Intershop-Chef sieht Aufwärtstrend trotz roter Zahlen

25.07.2019, 11:03 Uhr | dpa

Der Intershop Tower, Firmensitz der Intershop Communications AG in der Mitte der Altstadt. Foto: Bodo Schackow/Archiv (Quelle: dpa)

Der Vorstandschef des Software-Anbieters Intershop, Jochen Wiechen, rechnet mit einer positiven Entwicklung des börsennotierten Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte. "Die Umsätze nehmen zu, die Verluste nehmen ab", sagte Wiechen am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahresbilanz in Jena. Immer mehr Kunden würden sich für Cloudlösungen von Intershop entscheiden, bei denen keine Software-Lizenzen mehr gekauft werden müssten. Der Einbruch im ersten Quartal konnte bis zur Jahreshälfte nur abgeschwächt werden. Der Umsatz lag Ende Juni bei 15,2 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) bei minus 3,8 Millionen Euro.