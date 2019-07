Göttingen

"Er war das Gehirn": Michael Stockton verlässt Göttingen

25.07.2019, 11:33 Uhr | dpa

Die BG Göttingen muss in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga ohne Spielmacher Michael Stockton auskommen. Der Sohn der früheren NBA-Legende John Stockton wird nach zwei Jahren bei den Niedersachsen den Club mit noch unbekanntem Ziel verlassen, teilte der Verein am Donnerstag mit. "Kein anderer Spieler hatte so viel positiven Einfluss auf das Team und den gesamten Club", bedauerte Trainer Johan Roijakkers den Abgang des 30-Jährigen und ergänzte: "Er war das Gehirn der Mannschaft auf dem Parkett und meine rechte Hand, sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes."

Stockton kam in den vergangenen beiden Jahren auf durchschnittlich 16,4 Punkte pro Partie. In der Bundesliga war Stockton zudem von 2013 bis 2015 für die MHP Riesen Ludwigsburg aktiv.