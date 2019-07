Berlin

Wegen Hitze: Hertha-Testspiel findet etwas später statt

25.07.2019, 11:36 Uhr | dpa

Das erste Testspiel von Fußball-Bundesligist Hertha BSC im Trainingslager in Österreich wird wegen der Hitze um eine Stunde nach hinten verschoben. Die Partie gegen den türkischen Club Fenerbahce Istanbul in Hartberg werde um 18.30 Uhr statt um 17.30 Uhr beginnen, teilten die Berliner wenige Stunden vor dem Anpfiff am Donnerstag mit. Im Spielort in der Steiermark war am Nachmittag noch eine Temperatur von mehr als 30 Grad prognostiziert. Das Team von Trainer Ante Covic bestreitet im zweiten Trainingslager der Vorbereitung noch einen weiteren Test, am 31. Juli geht es in Ritzing gegen West Ham United.