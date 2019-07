Hannover

Arbeitslosigkeit und Pivates Hauptursachen für Überschuldung

25.07.2019, 11:47 Uhr | dpa

Weil sie hoffnungslos überschuldet sind, haben im vergangenen Jahr knapp 84 000 Menschen in Niedersachsen Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle gesucht. Im Schnitt betrugen die Verbindlichkeiten der Ratsuchenden rund 27 000 Euro, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Donnerstag in Hannover mit.

Fast die Hälfte der Betroffenen (48 Prozent) stand bei Telekommunikationsunternehmen in der Kreide, knapp 34 Prozent hatten Schulden bei Versicherungen, gut 22 Prozent konnten Ratenkredite nicht zurückbezahlen. Viele Ratsuchende hatten Schulden bei mehreren Gläubigern.

Hauptauslöser der Überschuldung waren Arbeitslosigkeit, private Gründe wie Trennung, Scheidung oder Tod des Partners sowie Krankheit, Sucht und Unfälle. In 24 Prozent der Fälle gelang dank der Unterstützung der Beratungsstellen eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern. 30 Prozent der Beratungen wurden durch eine Verbraucherinsolvenz beendet. Die übrigen Fälle sind noch offen.