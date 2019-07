Berlin

Union Berlin ehrt tote Fans bei Bundesliga-Auftakt

25.07.2019, 13:12 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin will mit einer besonderen Aktion bei seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga den toten Fans des Clubs gedenken. Für das Spiel gegen RB Leipzig am 18. August kann jeder Besucher des Stadions An der Alten Försterei ein Banner mit einem Bild eines gestorbenen Angehörigen anfertigen lassen. Das teilte der Club am Donnerstag mit. "Unzählige Unioner, die den Verein in der Vergangenheit auf seinem Weg unterstützt und begleitet haben, werden diesen historischen Spieltag nicht mehr selbst miterleben können", heißt es.

Die Banner sind 70x70-Zentimeter groß und können in der Woche vor der Partie abgeholt werden. Die Aktion sei vom Fanclub "Alt-Unioner" gemeinsam mit dem "Eisernen V.I.R.U.S." und den "Eisernen Botschaftern" ins Leben gerufen worden. Der 1. FC Union gedenkt bereits auch in Halbzeiten von Heimspielen gestorbenen Fans.