Wegen Wartungsarbeiten

Sperrungen am Autobahnkreuz Mainz-Süd am Wochenende

26.07.2019, 10:09 Uhr | dpa

Die A63 auf Höhe Klein-Winternheim: Am Wochenende kommt es hier zu Einschränkungen. (Quelle: Fernando Baptista/imago images)

Am Wochenende werden Wartungsarbeiten auf der Behelfsbrücke der A60 durchgeführt. Zwischen 9 und 18 Uhr wird die Brücke darum jeweils am Samstag und Sonntag gesperrt werden, teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. Autofahrer können sich am Autobahnkreuz Mainz-Süd somit auf Umleitungen und Einschränkungen einstellen.

Der Verkehr von Frankfurt in Richtung Bingen und Alzey werde mit einer eingeengten Spur auf die nördliche Brücke geführt. Die Abfahrtsrampe nach Alzey kann nicht befahren werden. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg eingerichtet.





Auswirkungen gibt es auch auf der A63. Diese wird in Richtung Mainz ebenfalls zwischenzeitlich am Wochenende gesperrt. Eine größere Umleitung führt dann von der Anschlussstelle Klein-Winternheim, über eine Kreis- und eine Landstraße schließlich zur Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg auf die A 60 in Richtung Bingen/Wiesbaden.