Erfurt

Neue Düngeverordnung in Thüringen

25.07.2019, 14:13 Uhr | dpa

Thüringen verschärft die Regelungen zur Ausbringung von Dünger auf den Äckern. Mit der jetzt in Kraft getretenen Düngeverordnung sollen Gewässer noch besser vor Verunreinigung durch Nitrate geschützt werden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Von den neuen Regeln seien etwa 25 Prozent der Agrarflächen in Nord-, Mittel- und Ostthüringen betroffen. In diesen Gebieten liege die Nitratbelastung des Grundwassers über den Schwellenwerten. Dort tätige Landwirte müssen ab sofort drei zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen einhalten, hieß es. Mit der neuen Düngeverordnung setze Thüringen geltendes Bundesrecht um.