Hannover

AfD geht mit Ex-Luftwaffengeneral in OB-Wahl in Hannover

25.07.2019, 14:41 Uhr | dpa

Die AfD will bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover mit dem ehemaligen Luftwaffengeneral Joachim Wundrak ins Rennen gehen. Der 64 Jahre alte Wundrak, der bis September vergangenen Jahres bei der Bundeswehr beschäftigt war, müsse am 6. August noch von den Mitgliedern offiziell bestätigt werden, teilte die AfD nach der Ankündigung der Kandidatur vom Mittwochabend mit. Der bisher als OB-Kandidat gehandelte Bundestagsabgeordnete Jörn König verzichte auf eine Kandidatur. Die AfD hat im Stadtrat von Hannover sechs Sitze und war bei der letzten Kommunalwahl auf 8,6 Prozent der Stimmen gekommen.

Die Neuwahl des Oberbürgermeisters am 27. Oktober wird nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Stefan Schostok (SPD) nach einer Anklage wegen schwerer Untreue zurückgetreten war. Er soll von unzulässigen Gehaltszulagen für Spitzenbeamte gewusst und diese nicht gestoppt haben.

Die CDU Hannover hat den Ex-Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), den parteilosen Ingenieur Eckhard Scholz (55), als Kandidaten vorgeschlagen. Die SPD tritt mit Ex-Finanzdezernent Marc Hansmann (49) an, der vor zwei Jahren als Vorstandsmitglied zu den Stadtwerken gewechselt war. Für die Grünen tritt der Landtagsabgeordnete Belit Onay (38) an. In der Nachkriegszeit haben bisher stets die Sozialdemokraten den Rathauschef in Hannover gestellt.