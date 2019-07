Kiel

Hitze beeinflusst auch Training von Holstein Kiel

25.07.2019, 14:48 Uhr | dpa

Der Hitze im Norden muss sich auch die Saisonvorbereitung von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel anpassen. "Es kann sein, dass wir am Freitag nur vormittags trainieren", sagte Cheftrainer André Schubert am Donnerstag. Beim Training müsse die Mannschaft Rücksicht auf die hohen Temperaturen nehmen. "Wichtig ist vor allem, gut zu schlafen, gute Ernährung, viel trinken."

Die Kieler starten am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (15.30 Uhr) in die Saison. "Das wird heiß und für beide Mannschaften anstrengend", sagte Schubert. "Da müssen alle durch." Sein Team sei in konditionell gutem Zustand. "Deswegen mache ich mir da keine Sorgen."

Für die Partei hat der Verein 9000 Karten verkauft, darunter sind 7000 Dauerkarten.