Großhandel aus Wuppertal

Schokoladen-Lieferung wegen Hitze teilweise eingestellt

25.07.2019, 16:11 Uhr | dpa

Eine Frau beißt in eine Tafel Schokolade: Ein Großhandel aus Wuppertal kündigte an, wegen der Hitze diese Woche keine Schokolade mehr auszuliefern. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Zahlreiche Fairtrade-Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf Schokoladen-Engpässe einstellen. Der Fairtrade-Großhandel GEPA aus Wuppertal sagte, dass Einzelhändler und sogenannte Weltläden wegen der Hitze diese Woche nicht weiter beliefert werden könnten.



Der Fairtrade-Großhandel GEPA aus Wuppertal liefert wegen der Hitze in den nächsten Tagen keine Schokolade an Einzelhänlder mehr aus. Das sagte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die großen Zentrallager seien dagegen vom Lieferstopp nicht betroffen, wie Pressesprecherin Brigitte Frommeyer bestätigte.







Das Unternehmen beliefert normalerweise alleine fast 170 Weltläden im größten deutschen Bundesland. Man wolle bei dieser Wetterlage kein Risiko eingehen. Wenn die Schokolade schmelze, könne sich ein Grau-Schleier bilden, der das Produkt unästhetisch mache, sagte Frommeyer. Man könne die Schokolade noch essen, aber durch den Fettreif sei sie nicht mehr verkäuflich. Der Lieferstopp gelte zunächst für diese Woche. Dann sehe man weiter, so die Sprecherin des Handelsunternehmens.