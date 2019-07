Bochum

Fünf Feuerwehreinsätze wegen Kohlenmonoxids in Bochum

25.07.2019, 16:12 Uhr | dpa

Die extremen Temperaturen sorgen auch bei einigen Gasthermen für Probleme. Alleine die Feuerwehr Bochum zählte seit Mittwoch fünf Einsätze wegen Kohlenmonoxids. Der Grund: Laut Feuerwehr kann es durch die Wärme dazu kommen, dass der natürliche Abzug durch den Kamin nicht mehr funktioniert. Die Folge könne ein "Abgasrückstau" und damit das Austreten des Kohlenmonoxids sein.

In den Bochumer Fällen seien vier Personen vorsorglich untersucht worden. Letztendlich habe aber niemand ins Krankenhaus gemusst. In allen Fällen seien Messungen durchgeführt, die Räume belüftet und die Heizungsanlagen abgeschaltet worden, teilte die Feuerwehr Bochum am Donnerstag mit.