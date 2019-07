Heidenheim an der Brenz

1. FC Heidenheim ohne Stammkeeper Müller zum Saisonauftakt

25.07.2019, 17:29 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim muss beim Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf seinen Torhüter Kevin Müller verzichten. Der Keeper falle wegen muskulärer Probleme für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger VfL Osnabrück aus, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt am Donnerstag: "Vitus Eicher wird im Tor stehen." Ansonsten fehlt nur der langzeitverletzte Maximilian Thiel (Kreuzbandriss).

Trotz des 5. Platzes aus der Vorsaison und der angesichts von 55 Punkten stärksten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte blickt Schmidt zurückhaltend auf die neue Spielzeit. "Der 5. Platz letztes Jahr war verdient, aber jetzt müssen wir zunächst mal wieder dienen und uns alles wieder neu erarbeiten", sagte er.