Geisterfahrer stirbt bei Zusammenstoß auf A3

25.07.2019, 17:52 Uhr | dpa

Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 3 bei Nürnberg mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammen geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs und ein weiterer Autofahrer kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt.