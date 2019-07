Celle

Mädchen stirbt nach Badeunfall in See in Celle

25.07.2019, 19:54 Uhr | dpa

Ein Mädchen ist nach einem Badeunfall im Silbersee in Celle im Krankenhaus gestorben. Das Kind sei am Donnerstagnachmittag beim Baden untergegangen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte entdeckten es schließlich 15 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Das Mädchen, nach ersten Erkenntnissen eine 14-Jährige, wurde geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Dort starb es am Abend.

