Sarnow

Versuchte Brandstiftung an einem Getreidefeld wahrscheinlich

25.07.2019, 20:03 Uhr | dpa

Ein Brand an einem bestellten Getreidefeld zwischen Sarnow und Drewelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an der L31 ist am Donnerstagabend von einem aufmerksamen Zeugen gelöscht worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte nur durch das schnelle Eingreifen ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Feld verhindert werden. Durch den Brand wurden etwa vier Quadratmeter der angrenzenden Rasenbankette der L31 beschädigt. Die Spurensuche und -sicherung ergab Hinweise auf eine Brandstiftung. Zunächst gab es keinerlei Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971-2512224 zu melden.