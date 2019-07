Offenbach am Main

Hitzerekord im Saarland: 40,2 Grad in Neunkirchen

25.07.2019, 21:01 Uhr | dpa

Schon wieder ein Hitzerekord im Saarland: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Donnerstag in Neunkirchen 40,2 Grad gemessen worden. Damit wurde der am Mittwoch in Saarbrücken-Burbach gemessene Wert von 40,0 Grad gebrochen. So heiß war es im Saarland zuvor nur im Jahr 2003 in Perl-Besch gewesen.

"Ein Tag für die Wettergeschichte!" schrieb der DWD am Abend auf Twitter. Denn am Donnerstag wurde den vorläufigen Messwerten zufolge nicht nur ein neuer deutscher Rekord erreicht - in Lingen in Niedersachsen wurde es 41,6 Grad heiß -, sondern es gab auch in sechs Bundesländern Temperaturrekorde. An 25 Messstationen in Deutschland betrugen die Temperaturen am Donnerstag 40 Grad oder mehr, an 15 Stationen wurden Werte gemessen, die den von 2015 bis Mittwoch geltenden deutschen Rekord von 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen überschritten.

Auch wenn nach Einschätzung des DWD der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht ist, bleibt es am Freitag noch einmal heiß - mit Höchstwerten zwischen 35 und 39 Grad. Zum Abend hin erwarten die Meteorologen einzelne Hitzegewitter.

Am Samstag gibt es laut DWD bei wechselnder Bewölkung vermehrt Schauer und Gewitter mit Starkregen. Die Temperaturen erreichen dann immer noch maximal 31 Grad.