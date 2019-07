Lingen (Ems)

Hitzerekord im Emsland, 25 Messstationen über 40 Grad

25.07.2019, 21:16 Uhr | dpa

Am Donnerstag ist erstmals seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland die Temperatur über 42 Grad gestiegen. Die bereits am Nachmittag gemessenen 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen blieben nach den vorläufigen Messergebnissen die höchste Temperatur des Tages, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte. Dieser Wert müsse aber noch abschließend überprüft werden, betonte ein Sprecher des DWD. Außerdem seien in sechs Bundesländern neue Höchstwerte erreicht worden. An 25 Messstationen betrugen die Temperaturen am Donnerstag 40 Grad oder mehr, an 15 Stationen wurden Werte gemessen, die den von 2015 bis Mittwoch geltenden deutschen Allzeitrekord von 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen überschritten.