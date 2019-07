Freyburg (Unstrut)

Medaillen für beste Weine von Saale-Unstrut

26.07.2019, 01:19 Uhr | dpa

Sektflaschen in der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild (Quelle: dpa)

Im historischen Ambiente der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg werden heute die besten Weine und Sekte des Jahrgangs 2018 öffentlich ausgezeichnet. Sie sind zuvor von einer Fachjury bei einem Verkostungsmarathon mit Medaillen bedacht worden. Nun werden auch die Namen der Winzer, die hinter diesen Weinen stecken, gelüftet. Die Rebensäfte wurden von der Jury nach strengen Kriterien geprüft, ohne dass sie wussten, welcher Winzer den Wein gemacht hat, wie der Weinbauverband Saale-Unstrut mitteilte.

2018 zählte den Angaben nach zu einem der wärmsten und trockensten Weinjahre seit der Wetteraufzeichnung in der Weinbauregion. Diese erstreckt sich mit terrassenförmigen Weinbergen im Kern entlang der Saale und der Unstrut rund um Freyburg (Burgenlandkreis) bis nach Thüringen. Typisch für das mehr als 1000 Jahre alte Anbaugebiet sind trockene Weine, auch mit einer Vielzahl an weißen und roten Sorten.

2018 reiften nach der Ernte in den Kellern der Winzer von Saale-Unstrut laut Verband rund 4,65 Millionen Liter Wein. Das war von der Menge her zwar weniger als 2017 gewesen. Jedoch sei die Qualität des Jahrgangs 2018 erneut sehr gut gewesen. Eine Medaille - in Gold, Silber und Bronze - gilt für die Weinbauern als besonderes Qualitätsmerkmal bei der Vermarktung ihrer Weine. Das Anbaugebiet Saale-Unstrut gehört zu den kleinen unter den 13 Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland.