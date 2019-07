Markranstädt

Französischer Pokalsieger Rennes in Leipzig für Testspiel

26.07.2019, 01:23 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig empfängt heute in Markranstädt den französischen Pokalsieger Stade Rennes zu einem Testspiel. Wie der Verein mitteilte, sind insgesamt drei Spielabschnitte zu je 45 Minuten geplant. Damit solle allen Spielern genügend Einsatzminuten ermöglicht werden, hieß es. Nach einem 1:4 gegen den FC Zürich und einem 3:2 gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul ist es das dritte Testspiel von RB unter ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Die Franzosen bestreiten bereits am 10. August ihr erstes Spiel der neuen Saison in der Ligue 1 gegen Montpellier HSC. In der Vorbereitung testeten sie unter anderem gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea (1:1) sowie den schottischen Meister und Cup-Sieger Celtic Glasgow (0:0). In der vergangenen Spielzeit belegten sie in der ersten französischen Liga lediglich Rang 10. Im Pokal-Finale gegen Paris Saint-Germain rettete sich Stade jedoch nach einem 0:2-Rückstand zunächst in die Verlängerung und gewann dann 8:7 nach Elfmeterschießen.

Mit dem Test im westlich von Leipzig gelegenen Markranstädt kehren die Rasenballer an den Ort ihrer Herkunft zurück: In der Saison 2009/10 bestritt der neu gegründete Verein dort seine erste Spielzeit und stieg von der Ober- in die Regionalliga auf. Zuvor war das Startrecht vom SSV Markranstädt für die Oberliga übernommen worden.