Mann setzt sieben Autos in Brand: Prozess in Bremen

26.07.2019, 03:28 Uhr | dpa

Wegen schwerer Brandstiftung und Körperverletzung muss sich ein 42-jähriger Mann ab heute am Landgericht Bremen verantworten. Der Angeklagte soll im Zeitraum zwischen Oktober 2017 und November 2018 sieben Autos angezündet haben. Darunter sollen ein Fahrzeug eines Richters, eines Rechtsanwaltes und zwei Fahrzeuge seines ehemaligen Schwagers sein. Außerdem soll er im Februar 2019 eine Fußmatte vor einer Rechtsanwaltskanzlei in Brand gesetzt haben. Hintergrund der Taten soll ein Familienrechtsstreit sein. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, einem Mann lebensgefährliche Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt zu haben. Der Angeklagte soll vermindert schuldfähig gewesen sein.