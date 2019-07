Hamburg

Nachbarschaftsstreit eskaliert in Messerattacke

26.07.2019, 05:38 Uhr | dpa

Ein lange währender Nachbarschaftsstreit ist am Donnerstag in Hamburg-Billstedt in einer Messerattacke eskaliert. Ein 35-Jähriger habe seinen 23 Jahre alten Nachbarn mit einem Messerstich leicht verletzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der mutmaßliche Täter festgenommen. Beide sind den Angaben zufolge Deutsche. Worum es in ihrem Streit ging, konnte der Sprecher nicht sagen.