Middelhagen

Mann stirbt bei Bootsunglück vor Rügen

26.07.2019, 06:00 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Bootsunglück vor der Insel Rügen gestorben. Am Donnerstagabend war der 63-Jährige mit seinem Schwiegersohn auf der Ostsee auf der Höhe von Alt Reddevitz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Wasser sei plötzlich ins Boot eingedrungen, nachdem der Motor ausgesetzt habe. Daraufhin sprangen die Männer ins Wasser, um an Land zu schwimmen. Drei Urlauber hatten ihre Notlage gesehen und eilten mit einem Schlauchboot zur Hilfe. Den 34-Jahre alten Schwiegersohn retteten sie. Da den 63-Jährigen im Wasser die Kräfte verließen, konnte er nur leblos an Land gebracht werden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod fest.