Leipzig

Nach Hitzewelle kommen Gewitter: Temperaturen kühlen ab

26.07.2019, 07:07 Uhr | dpa

Nach der anhaltenden Hitze und Trockenheit kommen am Wochenende Gewitter nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Freitag seien erneut Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke in allen drei Ländern möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen werde es heiß. Am Samstagabend seien aus dem Süden kommend erste Gewitter möglich, teils mit Starkregen. Sie würden kühlere Luft bringen. Am Sonntag könne es dann überall gewittern, sagte der Meteorologe. Einige Regionen könnten allerdings auch leer ausgehen. Die Woche beginne ähnlich: mit Gewittern und Temperaturen um die 25 Grad Celsius.