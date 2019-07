Marienhafe

Mann stirbt in Badesee im Kreis Aurich

26.07.2019, 10:11 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann ist in einem Badesee in Marienhafe im Kreis Aurich ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Passanten einen jungen Mann beobachtet, der beim Baden in einem Kiessee am Donnerstagabend untergegangen war. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Die Identität des Toten war zunächst unklar.