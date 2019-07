Dillingen/Saar

Bus statt Zug zwischen Dillingen und Niedaltdorf

26.07.2019, 10:32 Uhr | dpa

Wegen einer Krankmeldung bei der Deutschen Bahn ist der Zugverkehr im Saarland zwischen Dillingen und Niedaltdorf am (heutigen) Freitag ausgefallen. Die Bahn setzte als Ersatz Busse ein, die in Hemmersdorf (Gemeinde Rehlingen-Siersburg) und Siersburg anhielten. Man gehe davon aus, den regulären Fahrplan der Regionalbahnlinie 77 am Wochenende wieder einzuhalten, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. In der Urlaubszeit seien weniger Mitarbeiter im Dienst - da wirke sich ein kurzfristiger Krankheitsfall besonders aus.