Wiesbaden

Bouffier für öffentliche Gelöbnisse am Bundeswehr-Geburtstag

26.07.2019, 10:43 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unterstützt den Vorstoß der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) für öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr zum Jahrestag der Gründung der Armee. Öffentliche Gelöbnisse hätten eine Tradition in Hessen und seien ein deutliches Zeichen für die Bundeswehr, erklärte der Regierungschef in Wiesbaden. Hessen werde daher dem Vorschlag der Verteidigungsministerin folgen und am 12. November ein öffentliches Gelöbnis abhalten.

Kramp-Karrenbauer hatte den Wunsch an die Ministerpräsidenten damit begründet, dass das ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für die Soldaten wäre. Die Verteidigungsministerin war mit ihrer Forderung auf breite Zustimmung gestoßen. Neben mehreren Ministerpräsidenten signalisierte auch der Koalitionspartner SPD Unterstützung. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte erklärt: "Ich bin für den Vorschlag der Bundesverteidigungsministerin grundsätzlich offen."

Dagegen rief der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, zu Demonstrationen gegen öffentliche Bundeswehr-Gelöbnisse auf. "Das ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). "Ich kann nur hoffen, dass es breite Demonstrationen dagegen gibt." Solche Gelöbnisse gingen "völlig an der Bevölkerung vorbei".