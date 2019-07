Dresden

Dynamo Dresden stellt wechselwilligen Duljevic frei

26.07.2019, 12:07 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg ohne Angreifer Haris Duljevic antreten. Der 25 Jahre alte Bosnier stehe kurz vor einem Vereinswechsel und wurde auf eigenen Wunsch vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, teilten die Sachsen am Freitag mit

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sowohl Haris als auch wir wollten jetzt Klarheit vor dem Start in die neue Saison schaffen. Haris hat uns seinen konkreten Wechselwunsch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Wir haben das Thema ausführlich besprochen und gemeinsam entschieden, dass wir dem Wunsch des Spielers entsprechen werden", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Laut dem französischen Portal "midilibre.fr" habe sich Duljevic bereits mit dem französischen Erstligisten Olympique Nîmes auf einen Drei-Jahresvertrag geeinigt. Der bosnische Nationalspieler war zur Saison 2017/18 ablösefrei vom FK Sarajevo nach Dresden gewechselt. In Dresden hatte er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.