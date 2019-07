Hannover

Umweltministerium gewährt Landwirten Wasservorschuss

26.07.2019, 15:05 Uhr | dpa

Weil es zuletzt selten und eher wenig geregnet hat, dürfen Landwirte in Niedersachsen ihre Felder mithilfe eines Wasservorschusses beregnen. Die Wasserkontingente, die normalerweise für zehn Jahre gelten, werden dazu auf fünfzehn Jahre verlängert, wie eine Sprecherin des Umweltministeriums am Freitag in Hannover sagte.

Nötig wurde dieser Schritt, weil viele Landwirte ihr 10-Jahres-Kontingent bereits aufgebraucht haben. Nun dürfen ihnen die zuständigen unteren Wasserbehörden einen Wasservorschuss gewähren, erklärte die Ministeriumssprecherin. Demnach können die Landwirte jetzt schon vor Ablauf der zehn Jahre die Wassermenge abpumpen, die ihnen sonst erst innerhalb eines 15-jährigen Zeitraums zustünde.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Umweltministerium angesichts der extremen Trockenheit begonnen, an einem neuen Wasserkonzept zu arbeiten. Es soll im Herbst 2020 auf den Weg gegeben werden. Das neue Konzept sei nötig, um den Nutzungskonflikt um das Wasser zu lösen und die Landwirtschaft an den Klimawandel anzupassen, hieß es. Denkbar seien etwa Änderungen in der Fruchtfolge und der Auswahl der Pflanzen.