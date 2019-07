Stuttgart

Auch Meike Schlecker in Berliner Gefängnis

26.07.2019, 16:17 Uhr | dpa

Auch die Tochter des einstigen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker verbüßt jetzt ihre Gefängnisstrafe in Berlin. Meike Schlecker habe die Haft bereits am Montag angetreten, hieß es am Freitag in Justizkreisen. Zuvor hatten "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" berichtet. Die Senatsverwaltung für Justiz erteilte keine Auskünfte.

Meike Schlecker und ihr Bruder Lars waren im April in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof zu jeweils zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision von beiden zurückgewiesen, die Strafen aber heruntergesetzt.

Den Geschwistern werden Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters angelastet. Schlecker, einst die größte Drogeriemarktkette Europas, hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Eine Rettung schlug fehl, Tausende Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Anton Schlecker bekam eine Bewährungsstrafe.

Lars Schlecker hatte seine Freiheitsstrafe bereits Ende Juni im offenen Vollzug in Berlin angetreten. Meike Schlecker kam zunächst in das Frauengefängnis Lichtenberg. Dort ist die Einweisungsabteilung für weibliche Gefangene. Nach dpa-Informationen könnte sie von dort in den offenen Vollzug kommen.

Nach Informationen von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" ist auch der Schlecker-Sohn im offenen Vollzug. Bei dieser Haftform können Gefangene tagsüber auch "draußen" arbeiten, wenn sie eine Stelle haben.